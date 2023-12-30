Тоттенхэм - Борнмут

|3 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Борнмут
|Тоттенхэм
|31 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|2:3
|Борнмут
|14 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Борнмут
|2:3
|Тоттенхэм
|34 тур
|9 июля, четверг
|20:00
|Борнмут
|0:0
|Тоттенхэм
|14 тур
|30 ноября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|3:2
|Борнмут
|37 тур
|4 мая, суббота
|14:30
|Борнмут
|1:0
|Тоттенхэм
|19 тур
|26 декабря, среда
|18:00
|Тоттенхэм
|5:0
|Борнмут
|30 тур
|11 марта, воскресенье
|19:00
|Борнмут
|1:4
|Тоттенхэм
|8 тур
|14 октября, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Борнмут
|33 тур
|15 апреля, суббота
|14:30
|Тоттенхэм
|4:0
|Борнмут
|9 тур
|22 октября, суббота
|14:30
|Борнмут
|0:0
|Тоттенхэм
|31 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|3:0
|Борнмут
|10 тур
|25 октября, воскресенье
|17:05
|Борнмут
|1:5
|Тоттенхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0