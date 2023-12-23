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Вулверхэмптон - Челси

23.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 18 тур Вулверхэмптон - Челси
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
30 тур
8 апреля, суббота 17:00 Вулверхэмптон 1:0 Челси
10 тур
8 октября, суббота 17:00 Челси 3:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
36 тур
7 мая, суббота 17:00 Челси 2:2 Вулверхэмптон
18 тур
19 декабря, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
27 января, среда 21:00 Челси 0:0 Вулверхэмптон
13 тур
15 декабря, вторник 21:00 Вулверхэмптон 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
38 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Челси 2:0 Вулверхэмптон
5 тур
14 сентября, суббота 17:00 Вулверхэмптон 2:5 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
10 марта, воскресенье 17:05 Челси 1:1 Вулверхэмптон
15 тур
5 декабря, среда 22:45 Вулверхэмптон 2:1 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
18 февраля, суббота 20:30 Вулверхэмптон 0:2 Челси
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
3 раунд
25 сентября, вторник 22:45 Челси 6:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
2 января, понедельник 19:00 Вулверхэмптон 1:2 Челси
13 тур
26 ноября, суббота 19:00 Челси 3:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 22:45 Вулверхэмптон 1:0 Челси
9 тур
23 октября, суббота 18:00 Челси 2:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
27 тур
20 февраля, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:2 Челси
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Челси 4:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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