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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 24 декабря 2023
Вулверхэмптон
24.12.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Челси
51'
М. Лемина
90+3'
М. Доэрти
90+6'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Челси
90'
+11
Желтая карточка
М. Беттинелли
Желтая карточка
У. Буэно
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
Р. Стерлинг
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Р. Стерлинг
ГОЛ! 2:0!
М. Доэрти
90'
+3
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
87'
Замена
М. Доэрти
️️️️
М. Кунья
86'
80'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Н. Джексон
80'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
М. Густо
79'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Колуилл
Замена
Т. Дойл
️️️️
П. Сарабия
75'
Замена
С. Буэно
️️️️
К. Доусон
70'
Желтая карточка
М. Кунья
64'
62'
Желтая карточка
Н. Джексон
60'
Желтая карточка
М. Густо
59'
Замена
М. Мудрик
️️️️
А. Броя
58'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Л. Угочукву
56'
Желтая карточка
К. Палмер
ГОЛ! 1:0!
М. Лемина
Пас отдал
П. Сарабия
51'
30'
Желтая карточка
К. Галлахер
Желтая карточка
М. Лемина
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
79
Оуэн Хескет
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
45
Ти Барнетт
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Семеду
35
Гомес
7
Сарабия
10
Кунья
7
Хванг
4-1-1-3-1
1
Петрович
27
Густо
3
Силва
6
Колуилл
5
Дисаси
18
Угочукву
8
Галлахер
10
Палмер
11
Джексон
19
Стерлинг
27
Броя
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
15
Доусон
14
Буэно
14
Буэно
15
Доусон
10
Кунья
2
Доэрти
2
Доэрти
10
Кунья
7
Сарабия
20
Дойл
20
Дойл
7
Сарабия
6
Колуилл
22
Матсен
22
Матсен
6
Колуилл
27
Густо
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
27
Густо
27
Броя
27
Мудрик
27
Мудрик
27
Броя
11
Джексон
20
Мадуэке
20
Мадуэке
11
Джексон
18
Угочукву
28
Нкунку
28
Нкунку
18
Угочукву
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
25
Дэниэл Бентли
ВР
23
Таванда Чирева
ЦП
79
Оуэн Хескет
ЦП
45
Ти Барнетт
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
45
Ромео Лавиа
ОП
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
23
Таванда Чирева
ЦП
79
Оуэн Хескет
ЦП
45
Ти Барнетт
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
45
Ромео Лавиа
ОП
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
3
6
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
10
6
Нарушения
11
9
Офсайды
3
0
Количество передач
254
588
Сейвы
3
4
Точность передач %
64
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.31
2.05
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Мулинекс
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