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Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

23.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 18 тур Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
3 марта, среда 21:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла
2 тур
21 сентября, понедельник 20:00 Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
17 июня, среда 20:00 Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
17 тур
14 декабря, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
31 тур
8 февраля, пятница 22:45 Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед
6 тур
1 сентября, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 4:1 Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
29 тур
30 января, вторник 22:45 Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла
23 тур
23 декабря, суббота 20:30 Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 19:00 Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:3 Астон Вилла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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