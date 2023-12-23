Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

|29 тур
|3 марта, среда
|21:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Астон Вилла
|2 тур
|21 сентября, понедельник
|20:00
|Астон Вилла
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|29 тур
|3 марта, среда
|21:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Астон Вилла
|2 тур
|21 сентября, понедельник
|20:00
|Астон Вилла
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|28 тур
|17 июня, среда
|20:00
|Астон Вилла
|0:0
|Шеффилд Юнайтед
|17 тур
|14 декабря, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|2:0
|Астон Вилла
|31 тур
|8 февраля, пятница
|22:45
|Астон Вилла
|3:3
|Шеффилд Юнайтед
|6 тур
|1 сентября, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|4:1
|Астон Вилла
|29 тур
|30 января, вторник
|22:45
|Шеффилд Юнайтед
|0:1
|Астон Вилла
|23 тур
|23 декабря, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|2:2
|Шеффилд Юнайтед
|3 раунд
|4 января, суббота
|19:00
|Астон Вилла
|1:2
|Шеффилд Юнайтед
|1/32 финала
|8 января, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:3
|Астон Вилла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0