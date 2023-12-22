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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 22 декабря 2023
Астон Вилла
22.12.2023, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
90+7'
Н. Дзаньоло
87'
К. Арчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
М. Кэш
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
О. Трасти
ГОЛ! 1:1!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Д. Луис
90'
+7
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
90'
+5
90'
Замена
О. МакБарни
️️️️
К. Арчер
87'
ГОЛ! 0:1!
К. Арчер
Пас отдал
Г. Хамер
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Бэйли
81'
76'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
А. Слимане
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
74'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Диаби
74'
69'
Желтая карточка
Д. Богль
58'
Замена
Г. Хамер
️️️️
А. Брукс
58'
Замена
М. Лоу
️️️️
Я. Ларуки
51'
Желтая карточка
Я. Ларуки
Желтая карточка
Л. Бэйли
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Томми О'Райли
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
38
Густаво Хамер
ОП
13
Джон Флек
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Бени Траоре
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
2
Лангле
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
32
Балдок
14
Робинсон
6
Трасти
2
Богль
5
Соуза
76
Ларуки
20
Слимане
10
Норвуд
11
Брукс
9
Арчер
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
17
Бэйли
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Бэйли
19
Диаби
22
Дуран
22
Дуран
19
Диаби
76
Ларуки
3
Лоу
3
Лоу
76
Ларуки
11
Брукс
38
Хамер
38
Хамер
11
Брукс
20
Слимане
24
Макэйти
24
Макэйти
20
Слимане
9
Арчер
9
МакБарни
9
МакБарни
9
Арчер
Остались в запасе
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
34
Филип Маршал
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Томми О'Райли
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Томми О'Райли
АП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
3
3
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
16
Офсайды
0
4
Количество передач
639
187
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
62
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.56
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Вилла Парк
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