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Бернли - Челси

07.10.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 8 тур Бернли - Челси
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
5 марта, суббота 18:00 Бернли 0:4 Челси
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Челси 1:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
31 января, воскресенье 15:00 Челси 2:0 Бернли
7 тур
31 октября, суббота 18:00 Бернли 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
11 января, суббота 18:00 Челси 3:0 Бернли
10 тур
26 октября, суббота 19:30 Бернли 2:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
35 тур
22 апреля, понедельник 22:00 Челси 2:2 Бернли
10 тур
28 октября, воскресенье 16:30 Бернли 0:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
31 тур
19 апреля, четверг 21:45 Бернли 1:2 Челси
1 тур
12 августа, суббота 17:00 Челси 2:3 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
12 февраля, воскресенье 16:30 Бернли 1:1 Челси
3 тур
27 августа, суббота 17:00 Челси 3:0 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 18:00 Челси 1:1 Бернли
1 тур
18 августа, понедельник 23:00 Бернли 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
24 тур
30 января, суббота 20:30 Бернли 1:2 Челси
4 тур
29 августа, суббота 15:45 Челси 3:0 Бернли
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 00:00 Челси 1:1
(4:5)п		 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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