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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Челси
Бернли - Челси: обзор матча 07 октября 2023
Бернли
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 4
Завершен
Челси
15'
В. Одобер
42'
А. Аль-Дахил (АГ)
49'
К. Палмер (П)
65'
Р. Стерлинг
75'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Челси
86'
Замена
Я. Матсен
️️️️
К. Палмер
82'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
В. Одобер
79'
75'
ГОЛ! 1:4!
Н. Джексон
Пас отдал
К. Палмер
74'
Желтая карточка
М. Кайседо
65'
ГОЛ! 1:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Галлахер
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Каллен
61'
Замена
Л. Колеошо
️️️️
М. Трезор
61'
Замена
К. Робертс
️️️️
Витиньо
61'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Палмер
46'
Замена
Н. Джексон
️️️️
А. Броя
Замена
Д. О'Ши
️️️️
А. Аль-Дахил
46'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Силва
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Аль-Дахил
Желтая карточка
В. Одобер
38'
Желтая карточка
Д. Каллен
30'
27'
Желтая карточка
Э. Фернандес
26'
Желтая карточка
М. Кукурелья
ГОЛ! 1:0!
В. Одобер
Пас отдал
Л. Фостер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
31
Майк Трезор
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
4-1-2-2-1
1
Траффорд
18
Тэйлор
2
Аль-Дахил
3
Делкруа
2
Витиньо
16
Берге
24
Каллен
8
Браунхилл
28
Одобер
31
Трезор
9
Фостер
4-2-1-2-1
97
Санчес
5
Дисаси
3
Силва
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
10
Палмер
19
Стерлинг
27
Броя
2
Аль-Дахил
26
О'Ши
26
О'Ши
2
Аль-Дахил
2
Витиньо
14
Робертс
14
Робертс
2
Витиньо
24
Каллен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
24
Каллен
31
Трезор
15
Колеошо
15
Колеошо
31
Трезор
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
10
Палмер
22
Матсен
22
Матсен
10
Палмер
19
Стерлинг
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Стерлинг
27
Броя
11
Джексон
11
Джексон
27
Броя
Остались в запасе
Бернли
Челси
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Джордже Петрович
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бернли - Челси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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