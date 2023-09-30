Ноттингем Форест - Брентфорд

|34 тур
|29 апреля, суббота
|17:00
|Брентфорд
|2:1
|Ноттингем Форест
|15 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:2
|Брентфорд
|34 тур
|29 апреля, суббота
|17:00
|Брентфорд
|2:1
|Ноттингем Форест
|15 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:2
|Брентфорд
|38 тур
|20 марта, суббота
|15:30
|Брентфорд
|1:1
|Ноттингем Форест
|18 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:3
|Брентфорд
|29 тур
|28 января, вторник
|22:45
|Брентфорд
|0:1
|Ноттингем Форест
|11 тур
|5 октября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Брентфорд
|31 тур
|9 февраля, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:1
|Брентфорд
|6 тур
|1 сентября, суббота
|17:00
|Брентфорд
|2:1
|Ноттингем Форест
|42 тур
|10 апреля, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|0:1
|Брентфорд
|2 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Брентфорд
|3:4
|Ноттингем Форест
|36 тур
|7 марта, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|2:3
|Брентфорд
|3 тур
|16 августа, вторник
|21:45
|Брентфорд
|1:0
|Ноттингем Форест
|39 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|0:3
|Брентфорд
|17 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Брентфорд
|2:1
|Ноттингем Форест
|41 тур
|6 апреля, понедельник
|17:00
|Брентфорд
|2:2
|Ноттингем Форест
|16 тур
|5 ноября, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:3
|Брентфорд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0