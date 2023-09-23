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Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл

23.09.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 6 тур Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
37 тур
19 мая, среда 20:00 Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед
18 тур
12 января, вторник 21:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 16:00 Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
15 тур
5 декабря, четверг 22:30 Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
42 тур
5 апреля, понедельник 22:45 Ньюкасл 2:1 Шеффилд Юнайтед
15 тур
2 ноября, понедельник 22:45 Шеффилд Юнайтед 0:1 Ньюкасл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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