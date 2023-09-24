Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 24 сентября 2023
Шеффилд Юнайтед
24.09.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 8
Завершен
Ньюкасл
21'
Ш. Лонгстафф
31'
Д. Берн
35'
С. Ботман
56'
К. Уилсон
61'
Э. Гордон
68'
М. Альмирон
73'
Б. Гимарайнс
87'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Иган
90'
+4
87'
ГОЛ! 0:8!
А. Исак
81'
Замена
Л. Холл
️️️️
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
В. Соуза
75'
Замена
К. Бешам
️️️️
Д. Макэйти
75'
73'
ГОЛ! 0:7!
Б. Гимарайнс
70'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
К. Триппьер
70'
Замена
А. Исак
️️️️
К. Уилсон
70'
Замена
С. Тонали
️️️️
М. Альмирон
68'
ГОЛ! 0:6!
М. Альмирон
Пас отдал
Б. Гимарайнс
Замена
А. Слимане
️️️️
Г. Хамер
66'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
О. Норвуд
62'
61'
ГОЛ! 0:5!
Э. Гордон
Пас отдал
Э. Андерсон
56'
ГОЛ! 0:4!
К. Уилсон
Пас отдал
К. Триппьер
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Богль
46'
35'
ГОЛ! 0:3!
С. Ботман
Пас отдал
К. Триппьер
Желтая карточка
Д. Робинсон
34'
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Берн
Пас отдал
К. Триппьер
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
28'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
Э. Гордон
12'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Х. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
3-4-1-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
15
Ахмедходжич
33
Томас
5
Соуза
38
Хамер
2
Богль
10
Норвуд
24
Макэйти
9
Арчер
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
11
Барнс
10
Альмирон
5
Андерсон
13
Уилсон
24
Макэйти
6
Бешам
6
Бешам
24
Макэйти
10
Норвуд
22
Дэвис
22
Дэвис
10
Норвуд
38
Хамер
20
Слимане
20
Слимане
38
Хамер
2
Богль
9
Траоре
9
Траоре
2
Богль
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
10
Альмирон
16
Тонали
16
Тонали
10
Альмирон
39
Гимарайнс
3
Холл
3
Холл
39
Гимарайнс
11
Барнс
10
Гордон
10
Гордон
11
Барнс
13
Уилсон
9
Исак
9
Исак
13
Уилсон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+