Ноттингем Форест - Бернли

|33 тур
|23 февраля, вторник
|22:45
|Бернли
|1:0
|Ноттингем Форест
|12 тур
|20 октября, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Бернли
|33 тур
|23 февраля, вторник
|22:45
|Бернли
|1:0
|Ноттингем Форест
|12 тур
|20 октября, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Бернли
|32 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Бернли
|3:1
|Ноттингем Форест
|16 тур
|23 ноября, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Бернли
|3 раунд
|24 сентября, вторник
|22:45
|Бернли
|2:1
|Ноттингем Форест
|40 тур
|1 апреля, понедельник
|18:00
|Бернли
|1:1
|Ноттингем Форест
|21 тур
|8 декабря, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|2:0
|Бернли
|28 тур
|31 января, вторник
|23:45
|Ноттингем Форест
|0:2
|Бернли
|9 тур
|27 сентября, вторник
|21:45
|Бернли
|5:1
|Ноттингем Форест
|41 тур
|12 апреля, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|2:0
|Бернли
|1 тур
|7 августа, суббота
|18:00
|Бернли
|1:0
|Ноттингем Форест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0