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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 17 мая 2023
Краснодар
17.05.2023, среда, 19:30
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
2 : 1
Завершен
Урал
9'
Кайо
59'
Д. Кордоба
22'
Э. Бикфалви
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Урал
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
90'
+7
90'
+1
Вторая желтая
Л. Гогличидзе
Замена
К. Ленини
️️️️
М. Баньяц
86'
79'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Егорычев
79'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
А. Каштанов
Замена
А. Ионов
️️️️
И. Ахметов
78'
76'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Сиссе
68'
Желтая карточка
А. Егорычев
67'
Замена
Р. Влут
️️️️
А. Юшин
Желтая карточка
М. Баньяц
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кордоба
59'
57'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
22'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
ГОЛ! 1:0!
Кайо
Пас отдал
Э. Сперцян
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Урал
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Сафонов
82
Волков
6
Алонсо
31
Кайо
2
Рамирес
98
Петров
7
Баньяц
97
Ахметов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-2-2-1
1
Баклов
22
Бевеев
46
Мамин
25
Эмерсон
3
Гогличидзе
75
Сиссе
33
Мишкич
5
Егорычев
7
Юшин
10
Бикфалви
79
Каштанов
7
Баньяц
6
Ленини
6
Ленини
7
Баньяц
97
Ахметов
11
Ионов
11
Ионов
97
Ахметов
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
75
Сиссе
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
75
Сиссе
5
Егорычев
14
Железнов
14
Железнов
5
Егорычев
79
Каштанов
77
Ранджелович
77
Ранджелович
79
Каштанов
7
Юшин
20
Влут
20
Влут
7
Юшин
Остались в запасе
Краснодар
Урал
1
Станислав Агкацев
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
98
Никита Алексеев
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - Урал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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