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Крузейро - Палмейрас

03.12.2023, Воскресенье, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 38 тур Крузейро - Палмейрас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Палмейрас Крузейро
Бразилия. Серия А 2019
38 тур
8 декабря, воскресенье 22:00 Крузейро 0:2 Палмейрас
19 тур
15 сентября, воскресенье 01:00 Палмейрас 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2018
27 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Палмейрас 3:1 Крузейро
8 тур
31 мая, четверг 03:45 Крузейро 1:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2017
31 тур
31 октября, вторник 01:00 Палмейрас 2:2 Крузейро
12 тур
9 июля, воскресенье 22:00 Крузейро 3:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2016
30 тур
14 октября, пятница 01:30 Палмейрас 0:0 Крузейро
11 тур
26 июня, воскресенье 01:00 Крузейро 2:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2015
36 тур
22 ноября, воскресенье 00:30 Палмейрас 1:1 Крузейро
17 тур
9 августа, воскресенье 22:00 Крузейро 2:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2014
30 тур
23 октября, четверг 01:30 Крузейро 1:1 Палмейрас
11 тур
20 июля, воскресенье 23:00 Палмейрас 1:2 Крузейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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