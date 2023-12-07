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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Палмейрас
Крузейро - Палмейрас: обзор матча 07 декабря 2023
Крузейро
07.12.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
80'
Никао
21'
Эндрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Палмейрас
86'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Р. Риос
ГОЛ! 1:1!
Никао
Пас отдал
М. Перейра
80'
78'
Замена
Фабиньо
️️️️
Вандерлан
Замена
К. Бруно
️️️️
Марлон
76'
Замена
Никао
️️️️
Л. Силва
76'
Желтая карточка
Л. Силва
73'
69'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Эндрик
69'
Замена
Артур
️️️️
Б. Лопес
64'
Желтая карточка
Р. Риос
21'
ГОЛ! 0:1!
Эндрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
5
Japa
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Пауло Аутуори
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Ричард Риос
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
4
Ruan Santos
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
25
Henrique Cardoso
ЦП
11
Никао
АП
55
João Pedro
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
41
Эстевао
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-2-3
1
Кабрал
23
Марлон
43
Марсело
4
Кастан
12
Вилльям
16
Силва
5
25
11
Гомес
10
Перейра
9
Родригес
3-2-2-2-1
1
Вевертон
12
Майке
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
12
Вандерлан
5
Риос
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
23
Вейга
9
Эндрик
23
Марлон
16
Бруно
16
Бруно
23
Марлон
16
Силва
11
Никао
11
Никао
16
Силва
12
Вандерлан
5
Фабиньо
5
Фабиньо
12
Вандерлан
5
Риос
20
Атуэста
20
Атуэста
5
Риос
77
Лопес
37
Артур
37
Артур
77
Лопес
9
Эндрик
42
Лопес
42
Лопес
9
Эндрик
Остались в запасе
Крузейро
Палмейрас
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
4
Ruan Santos
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
25
Henrique Cardoso
ЦП
55
João Pedro
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
41
Эстевао
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
4
Ruan Santos
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
25
Henrique Cardoso
ЦП
55
João Pedro
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
41
Эстевао
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Крузейро - Палмейрас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Палмейрас
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
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18 ноября
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29 октября
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23 октября
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25 ноября
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