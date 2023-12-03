Сан-Паулу - Фламенго

|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Фламенго
|Сан-Паулу
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|02:30
|Сан-Паулу
|0:2
|Фламенго
|2 тур
|17 апреля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|3:1
|Сан-Паулу
|32 тур
|14 ноября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:4
|Фламенго
|13 тур
|25 июля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|5:1
|Сан-Паулу
|38 тур
|26 февраля, пятница
|03:30
|Сан-Паулу
|2:1
|Фламенго
|19 тур
|1 ноября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:4
|Сан-Паулу
|22 тур
|29 сентября, воскресенье
|01:00
|Фламенго
|0:0
|Сан-Паулу
|3 тур
|5 мая, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Фламенго
|32 тур
|4 ноября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:2
|Фламенго
|13 тур
|19 июля, четверг
|03:45
|Фламенго
|0:1
|Сан-Паулу
|30 тур
|22 октября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:0
|Фламенго
|11 тур
|2 июля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:0
|Сан-Паулу
|28 тур
|1 октября, суббота
|22:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Фламенго
|9 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:2
|Сан-Паулу
|20 тур
|23 августа, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:1
|Сан-Паулу
|1 тур
|10 мая, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Фламенго
|24 тур
|25 сентября, четверг
|05:00
|Сан-Паулу
|2:2
|Фламенго
|5 тур
|18 мая, воскресенье
|23:00
|Фламенго
|0:2
|Сан-Паулу
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0