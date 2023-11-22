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Америка Минейро - Фламенго

22.11.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 35 тур Америка Минейро - Фламенго
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
16 тур
22 июля, суббота 00:00 Фламенго Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2022
33 тур
23 октября, воскресенье 01:00 Америка Минейро 1:2 Фламенго
14 тур
26 июня, воскресенье 01:00 Фламенго 3:0 Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2021
22 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Америка Минейро 1:1 Фламенго
3 тур
13 июня, воскресенье 22:00 Фламенго 2:0 Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2018
21 тур
26 августа, воскресенье 22:00 Америка Минейро 2:2 Фламенго
2 тур
22 апреля, воскресенье 01:00 Фламенго 2:0 Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2016
35 тур
17 ноября, четверг 02:45 Америка Минейро 0:1 Фламенго
16 тур
26 июля, вторник 02:00 Фламенго 2:1 Америка Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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