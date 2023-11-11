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Фламенго - Флуминенсе

11.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 34 тур Фламенго - Флуминенсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
15 тур
15 июля, суббота 00:00 Флуминенсе Фламенго
Бразилия. Серия А 2022
27 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Фламенго 1:2 Флуминенсе
8 тур
30 мая, понедельник 00:00 Флуминенсе 1:2 Фламенго
Бразилия. Серия А 2021
28 тур
24 октября, воскресенье 01:00 Флуминенсе 3:1 Фламенго
9 тур
4 июля, воскресенье 22:00 Фламенго 0:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2020
28 тур
7 января, четверг 03:30 Фламенго 1:2 Флуминенсе
9 тур
10 сентября, четверг 03:30 Флуминенсе 1:2 Фламенго
Бразилия. Серия А 2019
27 тур
21 октября, понедельник 00:00 Фламенго 2:0 Флуминенсе
8 тур
10 июня, понедельник 01:00 Флуминенсе 0:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2018
29 тур
13 октября, суббота 23:00 Фламенго 3:0 Флуминенсе
10 тур
8 июня, пятница 02:00 Флуминенсе 0:2 Фламенго
Бразилия. Серия А 2017
27 тур
12 октября, четверг 23:00 Фламенго 1:1 Флуминенсе
8 тур
18 июня, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:2 Фламенго
Бразилия. Серия А 2016
30 тур
14 октября, пятница 03:00 Флуминенсе 1:2 Фламенго
11 тур
26 июня, воскресенье 22:00 Фламенго 1:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2015
23 тур
6 сентября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:3 Фламенго
4 тур
1 июня, понедельник 00:30 Фламенго 2:3 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2014
23 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Фламенго 1:1 Флуминенсе
4 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Флуминенсе 2:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2013
32 тур
4 ноября, понедельник 01:30 Фламенго 1:0 Флуминенсе
13 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Флуминенсе 2:3 Фламенго
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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