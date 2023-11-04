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Коринтианс - Атлетико Минейро

04.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 33 тур Коринтианс - Атлетико Минейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
14 тур
8 июля, суббота 00:00 Атлетико Минейро Коринтианс
Бразилия. Серия А 2022
38 тур
13 ноября, воскресенье 22:00 Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро
19 тур
25 июля, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 1:2 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2021
31 тур
11 ноября, четверг 01:00 Атлетико Минейро 3:0 Коринтианс
12 тур
18 июля, воскресенье 01:00 Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2020
21 тур
15 ноября, воскресенье 01:00 Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро
2 тур
13 августа, четверг 01:15 Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2019
36 тур
2 декабря, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс
17 тур
2 сентября, понедельник 01:00 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2018
22 тур
2 сентября, воскресенье 03:00 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро
3 тур
29 апреля, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2017
37 тур
26 ноября, воскресенье 22:00 Коринтианс 2:2 Атлетико Минейро
18 тур
3 августа, четверг 03:00 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2016
29 тур
6 октября, четверг 03:00 Коринтианс 0:0 Атлетико Минейро
10 тур
23 июня, четверг 03:45 Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2015
33 тур
1 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс
14 тур
19 июля, воскресенье 03:00 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2014
20 тур
12 сентября, пятница 02:30 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро
1 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2013
26 тур
6 октября, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс
7 тур
14 июля, воскресенье 00:00 Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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