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Брагантино - Атлетико Минейро

21.10.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 29 тур Брагантино - Атлетико Минейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Атлетико Минейро Брагантино
Бразилия. Серия А 2022
26 тур
7 сентября, среда 23:00 Атлетико Минейро 1:1 Брагантино
7 тур
12 мая, четверг 02:30 Брагантино 1:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2021
37 тур
5 декабря, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 4:3 Брагантино
18 тур
30 августа, понедельник 02:30 Брагантино 1:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2020
29 тур
12 января, вторник 02:00 Брагантино 2:2 Атлетико Минейро
10 тур
14 сентября, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 2:1 Брагантино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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