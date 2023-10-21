Брагантино - Атлетико Минейро

|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Брагантино
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Брагантино
|26 тур
|7 сентября, среда
|23:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Брагантино
|7 тур
|12 мая, четверг
|02:30
|Брагантино
|1:1
|Атлетико Минейро
|37 тур
|5 декабря, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|4:3
|Брагантино
|18 тур
|30 августа, понедельник
|02:30
|Брагантино
|1:1
|Атлетико Минейро
|29 тур
|12 января, вторник
|02:00
|Брагантино
|2:2
|Атлетико Минейро
|10 тур
|14 сентября, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Брагантино
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0