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Крузейро - Фламенго

07.10.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 27 тур Крузейро - Фламенго
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
8 тур
27 мая, суббота 00:00 Фламенго Крузейро
Бразилия. Серия А 2019
20 тур
21 сентября, суббота 23:00 Крузейро 1:2 Фламенго
1 тур
28 апреля, воскресенье 03:00 Фламенго 3:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2018
37 тур
25 ноября, воскресенье 22:00 Крузейро 0:2 Фламенго
18 тур
12 августа, воскресенье 22:00 Фламенго 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2017
33 тур
9 ноября, четверг 02:45 Фламенго 2:0 Крузейро
14 тур
16 июля, воскресенье 22:00 Крузейро 1:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2016
27 тур
25 сентября, воскресенье 22:00 Фламенго 2:1 Крузейро
8 тур
16 июня, четверг 03:45 Крузейро 0:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2015
24 тур
11 сентября, пятница 03:00 Фламенго 2:0 Крузейро
5 тур
4 июня, четверг 04:00 Крузейро 1:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2014
28 тур
12 октября, воскресенье 23:00 Фламенго 3:0 Крузейро
9 тур
1 июня, воскресенье 23:00 Крузейро 3:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2013
38 тур
8 декабря, воскресенье 01:00 Фламенго 1:1 Крузейро
19 тур
8 сентября, воскресенье 23:00 Крузейро 1:0 Фламенго
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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