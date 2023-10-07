Крузейро - Фламенго

|8 тур
|27 мая, суббота
|00:00
|Фламенго
|Крузейро
|20 тур
|21 сентября, суббота
|23:00
|Крузейро
|1:2
|Фламенго
|1 тур
|28 апреля, воскресенье
|03:00
|Фламенго
|3:1
|Крузейро
|37 тур
|25 ноября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:2
|Фламенго
|18 тур
|12 августа, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:0
|Крузейро
|33 тур
|9 ноября, четверг
|02:45
|Фламенго
|2:0
|Крузейро
|14 тур
|16 июля, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:1
|Фламенго
|27 тур
|25 сентября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:1
|Крузейро
|8 тур
|16 июня, четверг
|03:45
|Крузейро
|0:1
|Фламенго
|24 тур
|11 сентября, пятница
|03:00
|Фламенго
|2:0
|Крузейро
|5 тур
|4 июня, четверг
|04:00
|Крузейро
|1:0
|Фламенго
|28 тур
|12 октября, воскресенье
|23:00
|Фламенго
|3:0
|Крузейро
|9 тур
|1 июня, воскресенье
|23:00
|Крузейро
|3:0
|Фламенго
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0