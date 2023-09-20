Сан-Паулу - Коринтианс

|6 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Коринтианс
|Сан-Паулу
|6 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Коринтианс
|Сан-Паулу
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Коринтианс
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Сан-Паулу
|27 тур
|19 октября, вторник
|02:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Коринтианс
|8 тур
|1 июля, четверг
|03:30
|Коринтианс
|0:0
|Сан-Паулу
|25 тур
|14 декабря, понедельник
|00:15
|Коринтианс
|1:0
|Сан-Паулу
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|17:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Коринтианс
|25 тур
|14 октября, понедельник
|00:01
|Сан-Паулу
|1:0
|Коринтианс
|6 тур
|27 мая, понедельник
|01:00
|Коринтианс
|1:0
|Сан-Паулу
|33 тур
|10 ноября, суббота
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Сан-Паулу
|14 тур
|22 июля, воскресенье
|03:00
|Сан-Паулу
|3:1
|Коринтианс
|25 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Коринтианс
|6 тур
|11 июня, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|3:2
|Сан-Паулу
|34 тур
|6 ноября, воскресенье
|00:30
|Сан-Паулу
|4:0
|Коринтианс
|15 тур
|17 июля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Сан-Паулу
|36 тур
|22 ноября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|6:1
|Сан-Паулу
|17 тур
|9 августа, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Коринтианс
|Групповой этап, 6 тур
|23 апреля, четверг
|04:00
|Сан-Паулу
|2:0
|Коринтианс
|Групповой этап, 1 тур
|19 февраля, четверг
|03:00
|Коринтианс
|2:0
|Сан-Паулу
|23 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Коринтианс
|3:2
|Сан-Паулу
|4 тур
|11 мая, воскресенье
|23:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Коринтианс
|28 тур
|13 октября, воскресенье
|23:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Коринтианс
|9 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|Коринтианс
|0:0
|Сан-Паулу
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0