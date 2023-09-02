Атлетико Минейро - Ботафого

|4 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Ботафого
|Атлетико Минейро
|4 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Ботафого
|Атлетико Минейро
|36 тур
|8 ноября, вторник
|02:00
|Атлетико Минейро
|0:2
|Ботафого
|17 тур
|18 июля, понедельник
|00:00
|Ботафого
|0:1
|Атлетико Минейро
|23 тур
|26 ноября, четверг
|03:30
|Атлетико Минейро
|2:1
|Ботафого
|4 тур
|20 августа, четверг
|03:30
|Ботафого
|2:1
|Атлетико Минейро
|37 тур
|5 декабря, четверг
|01:30
|Атлетико Минейро
|2:0
|Ботафого
|18 тур
|8 сентября, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|2:1
|Атлетико Минейро
|38 тур
|2 декабря, воскресенье
|00:01
|Атлетико Минейро
|1:0
|Ботафого
|19 тур
|19 августа, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|0:3
|Атлетико Минейро
|31 тур
|29 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|0:0
|Ботафого
|12 тур
|10 июля, понедельник
|01:00
|Ботафого
|1:1
|Атлетико Минейро
|31 тур
|16 октября, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|3:2
|Атлетико Минейро
|12 тур
|1 июля, пятница
|03:00
|Атлетико Минейро
|5:3
|Ботафого
|38 тур
|7 декабря, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|0:0
|Атлетико Минейро
|19 тур
|7 сентября, воскресенье
|23:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Ботафого
|31 тур
|27 октября, воскресенье
|00:30
|Ботафого
|1:0
|Атлетико Минейро
|12 тур
|8 августа, четверг
|00:00
|Атлетико Минейро
|2:2
|Ботафого
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0