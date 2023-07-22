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Гремио - Атлетико Минейро

22.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 16 тур Гремио - Атлетико Минейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2021
38 тур
10 декабря, пятница 03:30 Гремио 4:3 Атлетико Минейро
19 тур
4 ноября, четверг 04:00 Атлетико Минейро 2:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2020
31 тур
21 января, четверг 01:15 Гремио 1:1 Атлетико Минейро
12 тур
27 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 3:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2019
25 тур
14 октября, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 1:4 Гремио
6 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Гремио 1:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2018
32 тур
3 ноября, суббота 23:00 Атлетико Минейро 0:1 Гремио
13 тур
19 июля, четверг 03:45 Гремио 2:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2017
38 тур
3 декабря, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 4:3 Гремио
19 тур
6 августа, воскресенье 22:00 Гремио 2:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2016
22 тур
28 августа, воскресенье 22:00 Гремио 1:1 Атлетико Минейро
3 тур
27 мая, пятница 03:00 Атлетико Минейро 0:3 Гремио
Бразилия. Серия А 2015
37 тур
29 ноября, воскресенье 22:00 Гремио 2:1 Атлетико Минейро
18 тур
14 августа, пятница 03:00 Атлетико Минейро 0:2 Гремио
Бразилия. Серия А 2014
21 тур
15 сентября, понедельник 01:30 Атлетико Минейро 0:0 Гремио
2 тур
28 апреля, понедельник 01:30 Гремио 2:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2013
21 тур
16 сентября, понедельник 01:30 Гремио 0:1 Атлетико Минейро
2 тур
10 июня, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 2:0 Гремио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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