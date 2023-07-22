Гремио - Атлетико Минейро

|38 тур
|10 декабря, пятница
|03:30
|Гремио
|4:3
|Атлетико Минейро
|19 тур
|4 ноября, четверг
|04:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Гремио
|38 тур
|10 декабря, пятница
|03:30
|Гремио
|4:3
|Атлетико Минейро
|19 тур
|4 ноября, четверг
|04:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Гремио
|31 тур
|21 января, четверг
|01:15
|Гремио
|1:1
|Атлетико Минейро
|12 тур
|27 сентября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|3:1
|Гремио
|25 тур
|14 октября, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|1:4
|Гремио
|6 тур
|26 мая, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:0
|Атлетико Минейро
|32 тур
|3 ноября, суббота
|23:00
|Атлетико Минейро
|0:1
|Гремио
|13 тур
|19 июля, четверг
|03:45
|Гремио
|2:0
|Атлетико Минейро
|38 тур
|3 декабря, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|4:3
|Гремио
|19 тур
|6 августа, воскресенье
|22:00
|Гремио
|2:0
|Атлетико Минейро
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:1
|Атлетико Минейро
|3 тур
|27 мая, пятница
|03:00
|Атлетико Минейро
|0:3
|Гремио
|37 тур
|29 ноября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|2:1
|Атлетико Минейро
|18 тур
|14 августа, пятница
|03:00
|Атлетико Минейро
|0:2
|Гремио
|21 тур
|15 сентября, понедельник
|01:30
|Атлетико Минейро
|0:0
|Гремио
|2 тур
|28 апреля, понедельник
|01:30
|Гремио
|2:1
|Атлетико Минейро
|21 тур
|16 сентября, понедельник
|01:30
|Гремио
|0:1
|Атлетико Минейро
|2 тур
|10 июня, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Гремио
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0