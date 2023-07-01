Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас

|34 тур
|26 октября, среда
|03:45
|Атлетико Паранаэнсе
|1:3
|Палмейрас
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|34 тур
|26 октября, среда
|03:45
|Атлетико Паранаэнсе
|1:3
|Палмейрас
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|37 тур
|7 декабря, вторник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|Палмейрас
|18 тур
|29 августа, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|23 тур
|28 ноября, суббота
|23:00
|Палмейрас
|3:0
|Атлетико Паранаэнсе
|4 тур
|20 августа, четверг
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Палмейрас
|27 тур
|21 октября, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Палмейрас
|8 тур
|8 июня, суббота
|22:30
|Палмейрас
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|23 тур
|6 сентября, четверг
|03:00
|Палмейрас
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|4 тур
|6 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:3
|Палмейрас
|38 тур
|3 декабря, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Палмейрас
|19 тур
|6 августа, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|20 тур
|15 августа, понедельник
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Палмейрас
|1 тур
|14 мая, суббота
|22:00
|Палмейрас
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе
|35 тур
|19 ноября, четверг
|02:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:3
|Палмейрас
|16 тур
|2 августа, воскресенье
|17:00
|Палмейрас
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|38 тур
|7 декабря, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|19 тур
|8 сентября, понедельник
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Палмейрас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0