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Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас

01.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 13 тур Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
34 тур
26 октября, среда 03:45 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас
15 тур
3 июля, воскресенье 03:00 Палмейрас 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2021
37 тур
7 декабря, вторник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас
18 тур
29 августа, воскресенье 22:00 Палмейрас 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
23 тур
28 ноября, суббота 23:00 Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе
4 тур
20 августа, четверг 01:30 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2019
27 тур
21 октября, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас
8 тур
8 июня, суббота 22:30 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2018
23 тур
6 сентября, четверг 03:00 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе
4 тур
6 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2017
38 тур
3 декабря, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас
19 тур
6 августа, воскресенье 22:00 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2016
20 тур
15 августа, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас
1 тур
14 мая, суббота 22:00 Палмейрас 4:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2015
35 тур
19 ноября, четверг 02:00 Атлетико Паранаэнсе 3:3 Палмейрас
16 тур
2 августа, воскресенье 17:00 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2014
38 тур
7 декабря, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:1 Атлетико Паранаэнсе
19 тур
8 сентября, понедельник 01:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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