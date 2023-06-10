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Фламенго - Гремио

10.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 10 тур Фламенго - Гремио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2021
2 тур
24 ноября, среда 03:30 Гремио 2:2 Фламенго
21 тур
20 сентября, понедельник 02:30 Фламенго 0:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2020
23 тур
29 января, пятница 02:00 Гремио 2:4 Фламенго
4 тур
20 августа, четверг 01:15 Фламенго 1:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2019
33 тур
17 ноября, воскресенье 22:00 Гремио 0:1 Фламенго
14 тур
11 августа, воскресенье 01:00 Фламенго 3:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2018
36 тур
22 ноября, четверг 02:45 Фламенго 2:0 Гремио
17 тур
5 августа, воскресенье 01:00 Гремио 2:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2017
32 тур
5 ноября, воскресенье 22:00 Гремио 3:1 Фламенго
13 тур
14 июля, пятница 01:30 Фламенго 0:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Фламенго 2:1 Гремио
2 тур
22 мая, воскресенье 22:00 Гремио 1:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2015
33 тур
1 ноября, воскресенье 22:00 Гремио 2:0 Фламенго
14 тур
19 июля, воскресенье 03:00 Фламенго 1:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2014
38 тур
7 декабря, воскресенье 22:00 Гремио 1:1 Фламенго
19 тур
7 сентября, воскресенье 01:30 Фламенго 0:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2013
35 тур
18 ноября, понедельник 01:30 Гремио 2:1 Фламенго
16 тур
25 августа, воскресенье 00:00 Фламенго 0:1 Гремио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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