Введите ваш ник на сайте

Коринтианс - Сан-Паулу

13.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 6 тур Коринтианс - Сан-Паулу
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
26 тур
11 сентября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс
7 тур
22 мая, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2021
27 тур
19 октября, вторник 02:00 Сан-Паулу 1:0 Коринтианс
8 тур
1 июля, четверг 03:30 Коринтианс 0:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
25 тур
14 декабря, понедельник 00:15 Коринтианс 1:0 Сан-Паулу
6 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Сан-Паулу 2:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2019
25 тур
14 октября, понедельник 00:01 Сан-Паулу 1:0 Коринтианс
6 тур
27 мая, понедельник 01:00 Коринтианс 1:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2018
33 тур
10 ноября, суббота 22:00 Коринтианс 1:1 Сан-Паулу
14 тур
22 июля, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 3:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2017
25 тур
24 сентября, воскресенье 17:00 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс
6 тур
11 июня, воскресенье 22:00 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2016
34 тур
6 ноября, воскресенье 00:30 Сан-Паулу 4:0 Коринтианс
15 тур
17 июля, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2015
36 тур
22 ноября, воскресенье 22:00 Коринтианс 6:1 Сан-Паулу
17 тур
9 августа, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс
Кубок Либертадорес 2015, группа 2
Групповой этап, 6 тур
23 апреля, четверг 04:00 Сан-Паулу 2:0 Коринтианс
Групповой этап, 1 тур
19 февраля, четверг 03:00 Коринтианс 2:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
23 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу
4 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2013
28 тур
13 октября, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 0:0 Коринтианс
9 тур
28 июля, воскресенье 00:00 Коринтианс 0:0 Сан-Паулу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 