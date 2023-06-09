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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Ислочь
Шахтер - Ислочь: обзор матча 09 июня 2023
Шахтер
09.06.2023, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Ислочь
14'
Е. Карпицкий
24'
А. Шрамченко
51'
Е. Карпицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Ислочь
Замена
А. Кабышев
️️️️
Е. Карпицкий
88'
Замена
В. Кабышев
️️️️
И. Зеньков
84'
77'
Замена
А. Зимин
️️️️
А. Гуз
Замена
М. Ковалевич
️️️️
А. Шрамченко
76'
75'
Желтая карточка
И. Скроботов
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
М. Скавыш
68'
61'
Желтая карточка
Д. Латыхов
Замена
Н. Николаевич
️️️️
В. Ахмеди
60'
59'
Замена
М. Артюх
️️️️
Д. Митрофанов
58'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Кабачевский
ГОЛ! 3:0!
Е. Карпицкий
51'
46'
Замена
В. Булмага
️️️️
Д. Сибилев
41'
Замена
И. Скроботов
️️️️
Ф. Ибрахим
ГОЛ! 2:0!
А. Шрамченко
Пас отдал
Е. Карпицкий
24'
ГОЛ! 1:0!
Е. Карпицкий
Пас отдал
А. Шрамченко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
10
Андрей Кабышев
АП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
15
Владислав Гижевский
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Игнатович
12
Гружевский
6
Динга
99
Шевченко
8
Капленко
28
Забелин
99
Зеньков
30
Ахмеди
8
Шрамченко
15
Скавыш
21
Карпицкий
4-2-1-1-2
28
Свирский
32
Пигас
4
Калачев
20
Веретило
33
Ибрахим
6
Сибилев
8
Гуз
9
Сенько
7
Ровдо
20
Кабачевский
70
Митрофанов
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
15
Скавыш
8
Шрамченко
23
Ковалевич
23
Ковалевич
8
Шрамченко
99
Зеньков
19
Кабышев
19
Кабышев
99
Зеньков
21
Карпицкий
10
Кабышев
10
Кабышев
21
Карпицкий
30
Ахмеди
13
Николаевич
13
Николаевич
30
Ахмеди
33
Ибрахим
33
Скроботов
33
Скроботов
33
Ибрахим
6
Сибилев
22
Булмага
22
Булмага
6
Сибилев
8
Гуз
77
Зимин
77
Зимин
8
Гуз
70
Митрофанов
77
Артюх
77
Артюх
70
Митрофанов
20
Кабачевский
8
Латыхов
8
Латыхов
20
Кабачевский
Остались в запасе
Шахтер
Ислочь
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
Главный тренер
Алексей Бага
15
Владислав Гижевский
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
АП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
Остались в запасе
15
Владислав Гижевский
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
АП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Шахтер - Ислочь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Главный судья:
Денис Тарасюк
(Брест)
Стадион:
Строитель
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