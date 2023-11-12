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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Тромсе
Одд - Тромсе: обзор матча 12 ноября 2023
Одд
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 2
Завершен
Тромсе
77'
М. Ингебригтсен
12'
В. Эрлиен
68'
В. Эрлиен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Тромсе
90'
+2
Замена
D. Dodou Gaye
️️️️
В. Эрлиен
85'
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
С. Опсал
ГОЛ! 1:2!
М. Ингебригтсен
Пас отдал
Т. Свендсен
77'
74'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Л. Нордас
Замена
O. Erik Midtskogen
️️️️
Ф. Тевелде
74'
68'
ГОЛ! 0:2!
В. Эрлиен
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
Д. Гьенгор
68'
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Эрлиен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
(К)
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
(К)
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Тромсе
30
Isak Vadebu
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
4-2-1-3
99
Бротвейт
3
Баккей
21
Хаген
2
Рууд
26
Гьенгор
28
Овусу
1
Йоргенсен
24
Овусу
11
Тевелде
23
Свендсен
21
3-2-2-3
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
25
Диуф
23
Вестерлунд
11
Антонсен
5
Опсал
11
Йенссен
15
Эрлиен
5
11
Нордас
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
11
Тевелде
9
9
11
Тевелде
15
Эрлиен
16
16
15
Эрлиен
5
Опсал
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
5
Опсал
11
Нордас
23
Норхейм
23
Норхейм
11
Нордас
Остались в запасе
Одд
Тромсе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
30
Isak Vadebu
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Остались в запасе
30
Isak Vadebu
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Одд - Тромсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Главный судья:
Ajdin Medic, Norway
Стадион:
Skagerak Arena, Skien
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