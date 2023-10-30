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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Тромсе
Мольде - Тромсе: обзор матча 30 октября 2023
Мольде
30.10.2023, понедельник, 23:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
1 : 4
Завершен
Тромсе
84'
К. Хауген
56'
М. Траоре
75'
Л. Нордас
78'
Л. Нордас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Тромсе
90'
+1
Замена
F. Winther
️️️️
К. Антонсен
Желтая карточка
М. Эйкрем
88'
ГОЛ! 1:3!
К. Хауген
Пас отдал
Э. Хестад
84'
78'
ГОЛ! 0:3!
Л. Нордас
Пас отдал
Р. Йенссен
Замена
К. Эриксен
️️️️
Ф. Гульбрандсен
78'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Андре Кааса
78'
75'
ГОЛ! 0:2!
Л. Нордас
73'
Замена
В. Эрлиен
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
73'
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
С. Опсал
67'
Замена
Л. Нордас
️️️️
М. Траоре
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Хауган
67'
Замена
В. Бериша
️️️️
Э. Китолано
67'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Э. Брейвик
67'
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Траоре
Пас отдал
С. Опсал
27'
Желтая карточка
С. Опсал
19'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
(К)
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
(К)
ЦП
24
Маи Траоре
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Тромсе
30
Isak Vadebu
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
3-2-3-2
31
Петерсен
19
Хауган
45
Хагельскьер
6
Эллингсен
28
Хауген
8
Левик
15
Кааса
10
Брейвик
17
Китолано
25
8
Гульбрандсен
3-2-3-2
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
25
Диуф
23
Вестерлунд
11
Антонсен
8
Ромсаас
5
Опсал
11
Йенссен
5
24
Траоре
19
Хауган
23
Эйкрем
23
Эйкрем
19
Хауган
15
Кааса
28
Гредем
28
Гредем
15
Кааса
8
Гульбрандсен
16
Эриксен
16
Эриксен
8
Гульбрандсен
10
Брейвик
5
Хестад
5
Хестад
10
Брейвик
17
Китолано
14
Бериша
14
Бериша
17
Китолано
5
Опсал
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
5
Опсал
24
Траоре
11
Нордас
11
Нордас
24
Траоре
11
Антонсен
6
6
11
Антонсен
8
Ромсаас
15
Эрлиен
15
Эрлиен
8
Ромсаас
Остались в запасе
Мольде
Тромсе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Остались в запасе
30
Isak Vadebu
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Мольде - Тромсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Главный судья:
Svein Oddvar Moen, Norway
Стадион:
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