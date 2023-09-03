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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Русенборг
Тромсе - Русенборг: обзор матча 03 сентября 2023
Тромсе
03.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
3 : 1
Завершен
Русенборг
15'
Я. Наполеон Ромсаас
49'
К. Антонсен
86'
В. Эрлиен
65'
И. Снаэр Торвальдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Русенборг
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
К. Антонсен
88'
Замена
D. Dodou Gaye
️️️️
Я. Пейнтсил
87'
ГОЛ! 3:1!
В. Эрлиен
86'
Замена
F. Winther
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
79'
68'
Замена
Л. Корник
️️️️
Э. Фредериксен
65'
ГОЛ! 2:1!
И. Снаэр Торвальдссон
Замена
В. Эрлиен
️️️️
Л. Нордас
65'
61'
Замена
И. Снаэр Торвальдссон
️️️️
О. Кристиан Саэтер
61'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
О. Скарсем
61'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Нипан
ГОЛ! 2:0!
К. Антонсен
Пас отдал
Я. Наполеон Ромсаас
49'
ГОЛ! 1:0!
Я. Наполеон Ромсаас
Пас отдал
Н. Вестерлунд
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Тромсе
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Tobias Vonheim Norbye
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
44
Magnus Holte
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
4-3-1-2
1
Хаугаард
11
Антонсен
28
Психе
6
Гундерсен
23
Вестерлунд
8
Ромсаас
5
Опсал
11
Йенссен
26
Пейнтсил
5
11
Нордас
4-4-1-1
1
Хансен
18
Андерссон
29
Рейтан
5
19
Перейра
6
Вяяняйнен
77
Скарсем
22
Фредериксен
20
Тагсет
41
Нипан
90
Саэтер
26
Пейнтсил
16
16
26
Пейнтсил
11
Антонсен
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
11
Антонсен
11
Нордас
15
Эрлиен
15
Эрлиен
11
Нордас
8
Ромсаас
6
6
8
Ромсаас
41
Нипан
5
Скьельбред
5
Скьельбред
41
Нипан
90
Саэтер
10
Торвальдссон
10
Торвальдссон
90
Саэтер
77
Скарсем
26
Нельсон
26
Нельсон
77
Скарсем
22
Фредериксен
2
Корник
2
Корник
22
Фредериксен
Остались в запасе
Тромсе
Русенборг
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Tobias Vonheim Norbye
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
44
Magnus Holte
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Tobias Vonheim Norbye
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
44
Magnus Holte
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Тромсе - Русенборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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