Ростов - Спартак

|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:45
|Ростов
|4:2
|Спартак
|26 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:30
|Ростов
|3:2
|Спартак
|13 тур
|30 октября, суббота
|16:30
|Спартак
|1:1
|Ростов
|24 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:00
|Ростов
|2:3
|Спартак
|13 тур
|31 октября, суббота
|16:30
|Спартак
|0:1
|Ростов
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|19:00
|Спартак
|1:4
|Ростов
|2 тур
|20 июля, суббота
|21:30
|Ростов
|2:2
|Спартак
|23 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Ростов
|2:1
|Спартак
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|0:1
|Ростов
|24 тур
|22 апреля, суббота
|16:30
|Ростов
|3:0
|Спартак
|10 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|1:0
|Ростов
|22 тур
|2 апреля, суббота
|19:30
|Ростов
|2:0
|Спартак
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:0
|Ростов
|23 тур
|13 апреля, понедельник
|19:30
|Ростов
|2:1
|Спартак
|16 тур
|4 декабря, четверг
|19:45
|Спартак
|1:1
|Ростов
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|13:30
|Ростов
|0:1
|Спартак
|14 тур
|26 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|2:0
|Ростов
|23 тур
|6 апреля, суббота
|16:30
|Ростов
|1:0
|Спартак
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:00
|Спартак
|3:1
|Ростов
|16 тур
|26 июня, воскресенье
|21:00
|Спартак
|3:2
|Ростов
|1 тур
|14 марта, понедельник
|19:30
|Ростов
|4:0
|Спартак
|27 тур
|1 ноября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|5:1
|Ростов
|13 тур
|11 июля, суббота
|21:00
|Ростов
|0:1
|Спартак
|29 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|Спартак
|3:0
|Ростов
|15 тур
|1 июля, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:3
|Спартак
|29 тур
|18 ноября, суббота
|00:00
|Ростов
|3:4
|Спартак
|14 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|5:2
|Ростов
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Спартак
|2:0
|Ростов
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|18:00
|Ростов
|0:1
|Спартак
|17 тур
|20 июля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|1:0
|Ростов
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Ростов
|3:2
|Спартак
|24 тур
|21 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Спартак
|1 тур
|8 марта, пятница
|00:00
|Спартак
|0:0
|Ростов
|22 тур
|29 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|0:3
|Спартак
|8 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|1:0
|Ростов
|25 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:00
|Спартак
|1:1
|Ростов
|10 тур
|3 июня, среда
|00:00
|Ростов
|3:3
|Спартак
|28 тур
|20 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|3:5
|Спартак
|11 тур
|24 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|2:0
|Ростов
|35 тур
|7 ноября, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:0
|Ростов
|1 тур
|8 марта, понедельник
|00:00
|Ростов
|2:0
|Спартак
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|3
|2
|1
|0
|6:0
|+6
|8
|2.
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5:4
|+1
|6
|3.
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3
|4.
|Ростов
|3
|0
|1
|2
|0:7
|-7
|1