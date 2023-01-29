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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сочи - Локомотив
Сочи - Локомотив: обзор матча 29 января 2023
Сочи
29.01.2023, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Локомотив
66'
М. Щетинин
74'
В. Раков
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сочи - Локомотив
74'
ГОЛ! 0:2!
В. Раков
Пас отдал
М. Раконьяц
Замена
К. Ушатов
️️️️
А. Батырев
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Щетинин
Пас отдал
И. Игнатьев
63'
Замена
В. Раков
️️️️
С. Магкеев
63'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
Ф. Камано
63'
Замена
М. Щетинин
️️️️
К. Марадишвили
63'
Замена
Е. Погостнов
️️️️
Д. Куликов
63'
Замена
М. Митай
️️️️
Н. Тикнизян
63'
Замена
М. Мампасси
️️️️
И. Кузьмичев
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
С. Пиняев
46'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Баринов
46'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Д. Живоглядов
46'
Замена
И. Лантратов
️️️️
Д. Худяков
Замена
З. Федоров
️️️️
Жоаозиньо
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Г. Мелкадзе
46'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
К. Нобоа
46'
Замена
К. Кравцов
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
А. Батырев
️️️️
И. Цаллагов
46'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
К. Заика
46'
Замена
А. Макарчук
️️️️
С. Терехов
46'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
И. Миладинович
46'
Замена
А. Мещанинов
️️️️
В. Дркушич
46'
Замена
И. Юрганов
️️️️
М. Сиссако
46'
Замена
С. Джанаев
️️️️
Д. Адамов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
3-3-3-1
16
Адамов
5
Сиссако
3
Дркушич
45
Миладинович
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
22
Жоаозиньо
16
Нобоа
4
Юсупов
77
Мелкадзе
4-2-1-3
53
Худяков
27
Живоглядов
63
Кузьмичев
27
Магкеев
71
Тикнизян
6
Баринов
25
Куликов
22
Марадишвили
9
Пиняев
21
Миранчук
40
Камано
5
Сиссако
40
Юрганов
40
Юрганов
5
Сиссако
16
Адамов
35
Джанаев
35
Джанаев
16
Адамов
22
Жоаозиньо
9
Федоров
9
Федоров
22
Жоаозиньо
3
Дркушич
26
Мещанинов
26
Мещанинов
3
Дркушич
45
Миладинович
34
Маргасов
34
Маргасов
45
Миладинович
32
Терехов
17
Макарчук
17
Макарчук
32
Терехов
27
Заика
7
Мартовой
7
Мартовой
27
Заика
15
Цаллагов
6
Батырев
6
Батырев
15
Цаллагов
4
Юсупов
5
Кравцов
5
Кравцов
4
Юсупов
16
Нобоа
18
Бурмистров
18
Бурмистров
16
Нобоа
77
Мелкадзе
9
Сарвели
9
Сарвели
77
Мелкадзе
Батырев
23
Ушатов
23
Ушатов
Батырев
27
Живоглядов
24
Ненахов
24
Ненахов
27
Живоглядов
53
Худяков
22
Лантратов
22
Лантратов
53
Худяков
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
21
Миранчук
18
Игнатьев
18
Игнатьев
21
Миранчук
9
Пиняев
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Пиняев
63
Кузьмичев
23
Мампасси
23
Мампасси
63
Кузьмичев
71
Тикнизян
2
Митай
2
Митай
71
Тикнизян
25
Куликов
59
Погостнов
59
Погостнов
25
Куликов
22
Марадишвили
88
Щетинин
88
Щетинин
22
Марадишвили
40
Камано
77
Раконьяц
77
Раконьяц
40
Камано
27
Магкеев
11
Раков
11
Раков
27
Магкеев
Остались в запасе
Сочи
Локомотив
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Сочи - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
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