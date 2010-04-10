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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 10 апреля 2010
Шахтер
10.04.2010, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 24 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр
Замена
С. Назаренко
️️️️
П. Пашаев
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Е. Селезнев
Замена
М. Холек
️️️️
С. Кравченко
Замена
Илсиньо
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
А. Гладкий
️️️️
Р. Фомин
Замена
Д. Коста
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
В. Денисов
Желтая карточка
Фернандиньо
+2
16'
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
Желтая карточка
Е. Селезнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
ПП
19
Руслан Фомин
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
20
Павел Пашаев
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
25
Максим Калиниченко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
3
Уча Лобжанидзе
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
19
Фомин
4-4-1-1
27
Лаштувка
5
Мандзюк
16
Русол
14
Чеберячко
29
Денисов
3
Лобжанидзе
25
Калиниченко
14
Кравченко
20
Пашаев
22
Коноплянка
11
Селезнев
10
Жадсон
11
Коста
11
Коста
10
Жадсон
3
Хюбшман
77
Илсиньо
77
Илсиньо
3
Хюбшман
19
Фомин
20
Гладкий
20
Гладкий
19
Фомин
14
Кравченко
25
Холек
25
Холек
14
Кравченко
20
Пашаев
9
Назаренко
9
Назаренко
20
Пашаев
11
Селезнев
8
Гоменюк
8
Гоменюк
11
Селезнев
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Шахтер - Днепр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
РСК Олимпийский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 21:10 (в записи)
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