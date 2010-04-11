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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Заря
Таврия - Заря: обзор матча 11 апреля 2010
Таврия
11.04.2010, воскресенье, 20:00
Чемпионат Украины, 24 тур
0 : 1
Завершен
Заря
62'
С. Силюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Заря
+3
Замена
А. Волков
️️️️
Т. Лазарович
+1
Желтая карточка
Б. Шуст
Желтая карточка
С. Джуричич
Желтая карточка
Ж. Любенович
Желтая карточка
В. Езерский
Замена
А. Семененко
️️️️
М. Билый
Замена
Р. Платон
️️️️
А. Ковпак
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
И. Галюза
ГОЛ! 0:1!
С. Силюк
Замена
Е. Картушов
️️️️
П. Джихани
Замена
М. Фещук
️️️️
Л. Идахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Парит Джихани
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
50
Валерий Мазур
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
23
Игорь Сикорский
ЦФ
89
Александр Волков
ЦФ
4-4-2
1
Старцев
5
Маркович
80
Корнев
20
Монахов
6
Джуричич
84
Голайдо
22
Любенович
2
Галюза
15
Луценко
11
Идахор
39
Ковпак
2-1-5-2
35
Шуст
2
Полянский
5
Езерский
4
Чайковский
14
Джихани
5
Силюк
88
Скоба
6
Каменюка
33
Билый
9
Рудыка
27
Лазарович
2
Галюза
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
2
Галюза
39
Ковпак
24
Платон
24
Платон
39
Ковпак
11
Идахор
10
Фещук
10
Фещук
11
Идахор
14
Джихани
11
Картушов
11
Картушов
14
Джихани
27
Лазарович
89
Волков
89
Волков
27
Лазарович
33
Билый
7
Семененко
7
Семененко
33
Билый
Остались в запасе
Таврия
Заря
18
Максим Сирота
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
23
Игорь Сикорский
ЦФ
50
Валерий Мазур
ЦП
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
18
Максим Сирота
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
Остались в запасе
23
Игорь Сикорский
ЦФ
50
Валерий Мазур
ЦП
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Таврия - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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