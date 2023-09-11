Словакия - Лихтенштейн

|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Лихтенштейн
|Словакия
|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Лихтенштейн
|Словакия
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|7 июня, пятница
|22:00
|Лихтенштейн
|1:1
|Словакия
|
|11 сентября, вторник
|22:15
|Словакия
|2:0
|Лихтенштейн
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0