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Словакия - Лихтенштейн

11.09.2023, Понедельник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 6 тур Словакия - Лихтенштейн
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
4 тур
20 июня, вторник 21:45 Лихтенштейн Словакия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа G

7 июня, пятница 22:00 Лихтенштейн 1:1 Словакия

11 сентября, вторник 22:15 Словакия 2:0 Лихтенштейн
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0:0 0 0
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