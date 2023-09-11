Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словакия - Лихтенштейн
Словакия - Лихтенштейн: обзор матча 11 сентября 2023
Словакия
11.09.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 6 тур
3 : 0
Завершен
Лихтенштейн
1'
Д. Ганцко
3'
О. Дуда
6'
Р. Мак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Лихтенштейн
90'
Замена
М. Марксер
️️️️
А. Малин
Желтая карточка
В. Де Марко
87'
Замена
В. Де Марко
️️️️
Д. Ганцко
86'
Желтая карточка
П. Грошовски
77'
Замена
М. Беро
️️️️
О. Дуда
77'
Замена
П. Грошовски
️️️️
С. Лоботка
77'
Замена
Л. Тупта
️️️️
Р. Мак
69'
Замена
П. Пекарик
️️️️
М. Томич
69'
63'
Замена
Л. Мейер
️️️️
С. Вольфингер
63'
Замена
А. Нетцер
️️️️
Д. Саланович
Желтая карточка
М. Томич
45'
+2
28'
Желтая карточка
С. Визер
ГОЛ! 3:0!
Р. Мак
Пас отдал
Л. Бенеш
6'
ГОЛ! 2:0!
О. Дуда
3'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ганцко
Пас отдал
Р. Боженик
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
4
Михал Томич
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
2
Северин Шлегель
ЦФ
18
Мануэль Микус
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
4-2-3-1
1
Дубравка
6
Гьембер
14
Шкриньяр
16
Ганцко
4
Томич
22
Лоботка
10
Бенеш
17
Гараслин
8
Дуда
20
Мак
9
Боженик
4-4-1-1
1
Бюхель
6
Малин
3
Гопель
5
Бек
4
Трабер
17
Люхингер
10
Визер
8
Зеле
20
Вольфингер
9
Саглам
11
Саланович
20
Мак
11
Тупта
11
Тупта
20
Мак
16
Ганцко
15
Де Марко
15
Де Марко
16
Ганцко
4
Томич
2
Пекарик
2
Пекарик
4
Томич
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
8
Дуда
21
Беро
21
Беро
8
Дуда
6
Малин
5
Марксер
5
Марксер
6
Малин
11
Саланович
15
Нетцер
15
Нетцер
11
Саланович
20
Вольфингер
14
Мейер
14
Мейер
20
Вольфингер
Остались в запасе
Словакия
Лихтенштейн
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Юрай Куцка
ЦП
20
Давид Дуриш
ЛВ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
18
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
16
Фабио Вольфингер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
2
Северин Шлегель
ЦФ
18
Мануэль Микус
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Юрай Куцка
ЦП
20
Давид Дуриш
ЛВ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
18
Иван Шранц
ЦФ
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
16
Фабио Вольфингер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
2
Северин Шлегель
ЦФ
18
Мануэль Микус
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Статистика матча Словакия - Лихтенштейн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Новости команд
Все
Словакия
Лихтенштейн
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+