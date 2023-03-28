Введите ваш ник на сайте

Уэльс - Латвия

28.03.2023, Вторник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 2 тур Уэльс - Латвия
...
Матч начнется в 21:45 мск
...
Матч начнется в 21:45 мск
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армения 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Турция 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Уэльс 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Латвия 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 