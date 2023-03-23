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Северная Македония - Мальта

23.03.2023, Четверг, 22:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 1 тур Северная Македония - Мальта
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Матч начнется в 22:45 мск
П1
1.38
Х
4.7
П2
9
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Матч начнется в 22:45 мск
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мальта 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Северная Македония 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Украина 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Англия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Италия 0 0 0 0 0:0 0 0
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