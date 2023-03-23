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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Македония - Мальта
Северная Македония - Мальта: обзор матча 23 марта 2023
Северная Македония
23.03.2023, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Мальта
66'
Э. Эльмас
72'
Д. Чурлинов
86'
Я. Янкам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Македония - Мальта
Желтая карточка
Я. Атанасов
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
К. Аттард
Замена
К. Ристевски
️️️️
Д. Зайков
90'
+2
90'
Желтая карточка
С. Борг
86'
ГОЛ! 2:1!
Я. Янкам
84'
Замена
Д. Джонс
️️️️
А. Сатариано
Замена
С. Ашковски
️️️️
Э. Алиоски
78'
Замена
М. Ристовски
️️️️
Б. Миовски
78'
77'
Замена
Я. Янкам
️️️️
Б. Кристенсен
ГОЛ! 2:0!
Д. Чурлинов
Пас отдал
Э. Барди
72'
67'
Замена
Ш. Димек
️️️️
П. Мбонг
ГОЛ! 1:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
Б. Миовски
66'
63'
Желтая карточка
Т. Теума
Желтая карточка
Б. Миовски
61'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Д. Велкоски
58'
Замена
И. Несторовски
️️️️
А. Трайковски
58'
Желтая карточка
Э. Алиоски
47'
Желтая карточка
Э. Барди
45'
+3
45'
Желтая карточка
Б. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
21
Яни Атанасов
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
10
Энис Барди
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
9
Кейн Аттард
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
17
Валон Этеми
ЛВ
18
Агон Элези
ОП
5
Ариян Адеми
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
23
Илия Несторовски
ЦФ
Мальта
12
Кэйн Формоса
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
23
Янник Янкам
АП
11
Джоди Джонс
ПВ
22
Люк Табоне
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Димитриевски
8
Алиоски
5
Зайков
6
Муслиу
13
Ристовски
21
Атанасов
14
Велкоски
10
Барди
7
Эльмас
9
Миовски
9
Трайковски
3-3-3-1
1
Бонелло
4
Борг
23
Сатариано
3
Апап
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
9
Аттард
18
Кристенсен
10
Теума
8
Мбонг
8
Алиоски
3
Ашковски
3
Ашковски
8
Алиоски
5
Зайков
4
Ристевски
4
Ристевски
5
Зайков
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
14
Велкоски
11
Чурлинов
11
Чурлинов
14
Велкоски
9
Трайковски
23
Несторовски
23
Несторовски
9
Трайковски
8
Мбонг
21
Димек
21
Димек
8
Мбонг
18
Кристенсен
23
Янкам
23
Янкам
18
Кристенсен
23
Сатариано
11
Джонс
11
Джонс
23
Сатариано
Остались в запасе
Северная Македония
Мальта
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
18
Агон Элези
ОП
5
Ариян Адеми
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
17
Валон Этеми
ЛВ
Главный тренер
Игор Ангеловски
12
Кэйн Формоса
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
22
Люк Табоне
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
18
Агон Элези
ОП
5
Ариян Адеми
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
17
Валон Этеми
ЛВ
Остались в запасе
12
Кэйн Формоса
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
22
Люк Табоне
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Северная Македония - Мальта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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