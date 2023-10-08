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Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити

08.10.2023, Воскресенье, 04:30 мск США. МЛС, 48 тур Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
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Матч начнется в 04:30 мск
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Матч начнется в 04:30 мск
США. МЛС 2023
33 тур
13 июля, четверг 03:30 Канзаc Сити Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2022
29 тур
18 июля, понедельник 04:30 Реал Солт-Лейк 3:0 Канзаc Сити
6 тур
27 марта, воскресенье 02:00 Канзаc Сити 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2021
1/4 финала
28 ноября, воскресенье 23:00 Канзаc Сити 1:2 Реал Солт-Лейк
46 тур
8 ноября, понедельник 02:00 Канзаc Сити 0:1 Реал Солт-Лейк
3 тур
1 мая, суббота 21:00 Реал Солт-Лейк 3:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2020, группа e

9 ноября, понедельник 02:30 Реал Солт-Лейк 0:2 Канзаc Сити

22 июля, среда 16:00 Реал Солт-Лейк 0:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2019

11 августа, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:2 Реал Солт-Лейк

30 июня, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2018
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 11 ноября, воскресенье 23:00 Канзаc Сити 4:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 06:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2018

1 октября, понедельник 00:01 Канзаc Сити 1:1 Реал Солт-Лейк

5 июля, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 4:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2017

22 октября, воскресенье 23:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Канзаc Сити

23 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Канзаc Сити

30 апреля, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 3:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2016

17 октября, понедельник 00:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Канзаc Сити

22 мая, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:3 Реал Солт-Лейк

3 апреля, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2015

25 июля, суббота 06:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Канзаc Сити

22 июня, понедельник 05:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Канзаc Сити

12 апреля, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

6 апреля, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013
Плей-офф, Финал
8 декабря, воскресенье 01:00 Канзаc Сити 1:1
(7:6)п		 Реал Солт-Лейк

21 июля, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 апреля, воскресенье 00:00 Канзаc Сити 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Канзаc Сити

4 августа, четверг 00:00 Канзаc Сити 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

8 августа, воскресенье 00:00 Канзаc Сити 1:1 Реал Солт-Лейк

30 мая, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 4:1 Канзаc Сити
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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