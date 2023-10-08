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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 08 октября 2023
Ди Си Юнайтед
08.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 47 тур
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
45'
М. Клих
62'
C. Durkin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
М. Клих
90'
+2
Замена
J. Hopkins
️️️️
Р. Канус
83'
80'
Замена
К. Паркс
️️️️
М. Бакрар
Замена
Руан
️️️️
Э. Нахар
75'
Замена
H. Sargis
️️️️
M. Akinmboni
75'
74'
Желтая карточка
К. О'Тул
72'
Замена
J. Haak
️️️️
Б. Риса
72'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Т. Магно
Желтая карточка
Р. Канус
67'
ГОЛ! 2:0!
C. Durkin
62'
60'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
A. Jasson
Замена
Д. Уильямс
️️️️
С. Бирнбаум
51'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Клих
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
12
Габриэл Пирани
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
8
Сантьяго Родригес
АП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
25
Jackson Hopkins
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
3-4-3
26
15
Бирнбаум
6
31
Нахар
12
Пирани
21
6
Канус
43
Клих
9
31
Дэвис
8
4-1-2-3
49
Фриз
24
Грэй
13
Мартинс
6
Сэндс
33
Риса
8
Переа
8
Родригес
11
Магно
22
О'Тул
17
71
Бакрар
15
Бирнбаум
33
Уильямс
33
Уильямс
15
Бирнбаум
6
30
30
6
31
Нахар
13
Руан
13
Руан
31
Нахар
6
Канус
25
25
6
Канус
71
Бакрар
55
Паркс
55
Паркс
71
Бакрар
33
Риса
15
15
33
Риса
17
18
Фернандес
18
Фернандес
17
11
Магно
16
Мартинес
16
Мартинес
11
Магно
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
56
Luis Zamudio
ВР
27
Yamil Asad
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
7
Педру Сантуш
ПВ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
27
Yamil Asad
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
7
Педру Сантуш
ПВ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
Остались в запасе
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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