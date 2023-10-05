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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Ди Си Юнайтед
Остин - Ди Си Юнайтед: обзор матча 05 октября 2023
Остин
05.10.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 46 тур
3 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
11'
W. Bruin
22'
С. Дриусси
64'
M. Hedges
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Ди Си Юнайтед
83'
Замена
Y. Asad
️️️️
Р. Канус
82'
Желтая карточка
М. Клих
Замена
Д. Перейра
️️️️
О. Вольф
73'
73'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Э. Дэвис
Замена
М. Родригес
️️️️
С. Дриусси
73'
Замена
Г. Зардес
️️️️
Э. Ригони
73'
ГОЛ! 3:0!
M. Hedges
Пас отдал
Э. Ригони
64'
Замена
N. Lima
️️️️
W. Bruin
62'
Замена
M. Hedges
️️️️
Л. Вяйсянен
54'
46'
Замена
Руан
️️️️
Э. Нахар
46'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
C. Durkin
46'
Замена
E. Hurtado
️️️️
Х. Фахардо
ГОЛ! 2:0!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Ринг
22'
ГОЛ! 1:0!
W. Bruin
Пас отдал
С. Дриусси
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
33
Оуэн Вольф
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
7
Хосе Фахардо
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остин
12
Damian Las
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
7
Даниэль Перейра
ЦП
99
Calvin Fodrey
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Yamil Asad
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Erik Hurtado
ЦФ
2-1-3-3-1
1
18
Касканте
15
Вяйсянен
20
Валенсия
33
Вольф
4
Ринг
13
9
Дриусси
17
Галлахер
24
Ригони
29
3-3-4
26
31
Нахар
15
Бирнбаум
33
Уильямс
43
Клих
6
Канус
12
Пирани
20
Бентеке
8
31
Дэвис
7
Фахардо
15
Вяйсянен
2
2
15
Вяйсянен
29
24
24
29
33
Вольф
7
Перейра
7
Перейра
33
Вольф
9
Дриусси
8
Родригес
8
Родригес
9
Дриусси
24
Ригони
9
Зардес
9
Зардес
24
Ригони
31
Нахар
13
Руан
13
Руан
31
Нахар
6
Канус
27
27
6
Канус
8
21
21
8
31
Дэвис
7
Сантуш
7
Сантуш
31
Дэвис
7
Фахардо
9
9
7
Фахардо
Остались в запасе
Остин
Ди Си Юнайтед
12
Damian Las
ВР
99
Calvin Fodrey
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
99
Calvin Fodrey
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Остин - Ди Си Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Q2
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