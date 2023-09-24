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Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс

24.09.2023, Воскресенье, 04:30 мск США. МЛС, 44 тур Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
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Матч начнется в 04:30 мск
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Матч начнется в 04:30 мск
США. МЛС 2023
2 тур
26 февраля, воскресенье 06:30 Ванкувер Уайткепс 1:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2022
37 тур
21 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Ванкувер Уайткепс
20 тур
5 июня, воскресенье 02:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2021
30 тур
30 августа, понедельник 05:00 Ванкувер Уайткепс 4:1 Реал Солт-Лейк
16 тур
8 июля, четверг 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:4 Реал Солт-Лейк
10 тур
19 июня, суббота 05:00 Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2020, группа e

11 октября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Реал Солт-Лейк

20 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2019

6 октября, воскресенье 23:00 Ванкувер Уайткепс 0:1 Реал Солт-Лейк

10 марта, воскресенье 02:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2018

28 апреля, суббота 05:30 Ванкувер Уайткепс 2:0 Реал Солт-Лейк

8 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2017

10 сентября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 3:2 Реал Солт-Лейк

9 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2016

14 июля, четверг 05:30 Ванкувер Уайткепс 2:0 Реал Солт-Лейк

17 апреля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2015

9 августа, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 4:0 Реал Солт-Лейк

31 мая, воскресенье 01:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Реал Солт-Лейк

19 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:1 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2014

28 сентября, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Реал Солт-Лейк

20 июля, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Ванкувер Уайткепс

27 апреля, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 2:2 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2013

29 сентября, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 0:1 Реал Солт-Лейк

5 мая, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткепс

13 апреля, суббота 23:59 Ванкувер Уайткепс 1:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
28 октября, воскресенье 04:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
12 августа, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
28 июля, суббота 05:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2011

7 октября, пятница 00:00 Ванкувер Уайткепс 3:0 Реал Солт-Лейк

5 июня, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткепс
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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