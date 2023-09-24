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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 24 сентября 2023
Реал Солт-Лейк
24.09.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 44 тур
2 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
47'
Б. Вера
65'
Ж. Глад
17'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
Б. Вера
90'
+4
Замена
Б. Идальго
️️️️
К. Аранго
85'
Замена
R. Rubin
️️️️
Д. Луна
85'
Желтая карточка
Н. Паласио
82'
78'
Замена
С. Бечер
️️️️
Д. Браун
Желтая карточка
Э. Броди
74'
69'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
Р. Рапозо
69'
Замена
А. Ахмед
️️️️
А. Шепф
Замена
Э. Броди
️️️️
Б. Овьедо
67'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мусовски
67'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Глад
Пас отдал
К. Андрес Гомес
65'
62'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
П. Вите
ГОЛ! 1:1!
Б. Вера
47'
Замена
Б. Охеда
️️️️
J. Loffelsend
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Галд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Боде Идальго
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
3-4-3
18
МакМат
16
Овьедо
19
15
Глад
14
Энели
15
Паласио
11
Гомес
10
Луна
19
Мусовски
17
Аранго
4
Вера
4-1-2-1-2
1
91
Браун
33
Блэкмон
4
Веселинович
22
Ларея
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
21
Рапозо
24
Уайт
25
Галд
17
Аранго
19
Идальго
19
Идальго
17
Аранго
19
8
Охеда
8
Охеда
19
16
Овьедо
3
Броди
3
Броди
16
Овьедо
19
Мусовски
11
Хулио
11
Хулио
19
Мусовски
10
Луна
28
28
10
Луна
21
Рапозо
3
Адекугбе
3
Адекугбе
21
Рапозо
18
Шепф
20
Ахмед
20
Ахмед
18
Шепф
45
Вите
30
Хойлетт
30
Хойлетт
45
Вите
91
Браун
11
Бечер
11
Бечер
91
Браун
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
13
Гэвин Биверс
ВР
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
31
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
31
K. Lambert
ЦФ
Остались в запасе
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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