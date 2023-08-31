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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Монреаль
Нью-Йорк Сити - Монреаль: обзор матча 31 августа 2023
Нью-Йорк Сити
31.08.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 38 тур
2 : 0
Завершен
Монреаль
30'
A. Jasson
37'
М. Бакрар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Монреаль
84'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
J. Vilsaint
84'
Замена
A. Hamdi
️️️️
К. Опоку
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
A. Jasson
84'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
М. Бакрар
84'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Моралес
70'
Желтая карточка
А. Переа
58'
Замена
С. Родригес
️️️️
Р. Ледесма
57'
46'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Н. Салиба
45'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
ГОЛ! 2:0!
М. Бакрар
Пас отдал
Б. Риса
37'
ГОЛ! 1:0!
A. Jasson
Пас отдал
Б. Куфре
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Брайан Куфре
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Сити
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
8
Сантьяго Родригес
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Фриз
13
Куфре
33
Риса
13
Мартинс
24
Грэй
8
Переа
10
Моралес
55
Паркс
37
Ледесма
17
71
Бакрар
3-1-4-3
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
95
Корбо
6
Пьетт
24
Салиба
66
Шоньер
26
Лаппалайнен
2
99
40
90
Опоку
10
Моралес
27
Моралес
27
Моралес
10
Моралес
37
Ледесма
8
Родригес
8
Родригес
37
Ледесма
17
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
17
71
Бакрар
18
Фернандес
18
Фернандес
71
Бакрар
24
Салиба
7
Дюк
7
Дюк
24
Салиба
99
9
Оффор
9
Оффор
99
90
Опоку
14
14
90
Опоку
26
Лаппалайнен
7
Ласситер
7
Ласситер
26
Лаппалайнен
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Монреаль
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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