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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 16 июля 2023
Реал Солт-Лейк
16.07.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 34 тур
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
2'
Д. Луна
53'
Д. Луна
81'
Д. Саварино
80'
Ф. Амайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
А. Хулио
90'
Желтая карточка
Б. Вера
84'
Желтая карточка
Э. Броди
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Саварино
Пас отдал
Б. Овьедо
81'
80'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Амайя
Пас отдал
К. Данкан
Замена
Д. Крейлах
️️️️
К. Аранго
75'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Д. Луна
75'
Замена
Н. Паласио
️️️️
П. Руис
75'
74'
Замена
Э. Маноэл
️️️️
Д. Ванзейр
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мусовски
65'
56'
Замена
Ф. Амайя
️️️️
Д. Эдельман
55'
Желтая карточка
Д. Толкин
ГОЛ! 2:0!
Д. Луна
Пас отдал
Д. Мусовски
53'
46'
Замена
T. Barlow
️️️️
К. Бурк
46'
Замена
К. Данкан
️️️️
В. Кармона
46'
Замена
Лукиньяс
️️️️
O. Fernandez
ГОЛ! 1:0!
Д. Луна
Пас отдал
Д. Саварино
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
7
Кори Бурк
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ПЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
1-5-4
18
МакМат
15
Глад
10
Луна
17
Руис
8
Охеда
11
Саварино
19
Идальго
3
Броди
17
Аранго
19
Мусовски
4
Вера
3-2-1-4
31
Мигел
15
Рейес
13
Неалис
47
Толкин
6
Страуд
24
Эдельман
17
Харпер
16
Кармона
22
13
Ванзейр
7
Бурк
10
Луна
16
Овьедо
16
Овьедо
10
Луна
17
Руис
15
Паласио
15
Паласио
17
Руис
17
Аранго
87
Крейлах
87
Крейлах
17
Аранго
19
Мусовски
11
Хулио
11
Хулио
19
Мусовски
16
Кармона
3
Данкан
3
Данкан
16
Кармона
22
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
22
24
Эдельман
25
Амайя
25
Амайя
24
Эдельман
7
Бурк
16
16
7
Бурк
13
Ванзейр
13
Маноэл
13
Маноэл
13
Ванзейр
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
18
Ryan Meara
ВР
48
Рональд Донкор
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
48
Рональд Донкор
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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