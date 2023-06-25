Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед: обзор матча 25 июня 2023
Реал Солт-Лейк
25.06.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 28 тур
2 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
78'
Д. Мусовски
90+8'
Ж. Глад
27'
Х. Дотсон
39'
Э. Рейносо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
Ж. Глад
Пас отдал
Д. Луна
90'
+8
90'
+1
Желтая карточка
C. Irwin
90'
Замена
Б. Дибасси
️️️️
Э. Рейносо
80'
Замена
К. Арриага
️️️️
Х. Дотсон
80'
Замена
B. Kallman
️️️️
S. Jeong
ГОЛ! 1:2!
Д. Мусовски
78'
Замена
Э. Броди
️️️️
Б. Идальго
67'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
А. Хулио
66'
66'
Замена
C. Dunbar
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
С. Марсело
58'
Замена
Д. Саварино
️️️️
М. Чанг
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Э. Рейносо
Пас отдал
S. Jeong
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дотсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
Миннесота Юнайтед
59
Devin Padelford
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
3-5-1-1
18
МакМат
16
Овьедо
30
Силва Марсело
15
Глад
11
Гомес
8
Охеда
17
Руис
10
Луна
16
Чанг
19
Идальго
11
Хулио
3-2-1-4
1
3
15
Боксолл
4
20
Трапп
31
Дотсон
10
Рейносо
27
77
8
Гарсия
21
Хлонгване
11
Хулио
87
Крейлах
87
Крейлах
11
Хулио
16
Чанг
11
Саварино
11
Саварино
16
Чанг
19
Идальго
3
Броди
3
Броди
19
Идальго
10
Рейносо
18
Дибасси
18
Дибасси
10
Рейносо
31
Дотсон
16
Арриага
16
Арриага
31
Дотсон
77
44
44
77
8
Гарсия
70
70
8
Гарсия
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
59
Devin Padelford
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
Остались в запасе
59
Devin Padelford
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
Новости команд
Все
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+