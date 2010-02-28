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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ворскла
Шахтер - Ворскла: обзор матча 28 февраля 2010
Шахтер
28.02.2010, воскресенье, 16:00
Чемпионат Украины, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
45+1'
Жадсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ворскла
Желтая карточка
В. Кобин
+2
Вторая желтая
А. Матвеев
Замена
И. Тимченко
️️️️
Й. Маркоски
Замена
К. Кравченко
️️️️
Д. Коста
Замена
Р. Безус
️️️️
Ф. Деспотовски
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
А. Матвеев
Замена
А. Гай
️️️️
Жадсон
Замена
Р. Фомин
️️️️
Илсиньо
ГОЛ! 1:0!
Жадсон
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
0
Филип Деспотовски
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
30
Игорь Тимченко
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
33
Чижов
44
Ракицкий
14
Кобин
5
Фернандиньо
44
Дуляй
11
Коста
10
Жадсон
77
Илсиньо
4
Адриано
3-3-2-1-1
1
Долганский
15
Кулаков
17
Чеснаков
4
Даллку
5
Матвеев
0
Медведев
6
Цурри
32
Красноперов
0
Деспотовски
10
Маркоски
9
Янузи
11
Коста
24
Кравченко
24
Кравченко
11
Коста
10
Жадсон
19
Гай
19
Гай
10
Жадсон
77
Илсиньо
19
Фомин
19
Фомин
77
Илсиньо
10
Маркоски
30
Тимченко
30
Тимченко
10
Маркоски
0
Деспотовски
90
Безус
90
Безус
0
Деспотовски
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Шахтер - Ворскла
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
РСК Олимпийский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:55 (прямая)
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