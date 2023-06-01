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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Монреаль
Ди Си Юнайтед - Монреаль: обзор матча 01 июня 2023
Ди Си Юнайтед
01.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
2 : 2
Завершен
Монреаль
44'
Д. Пинес
59'
T. Ku-DiPietro
81'
I. Sunusi
82'
А. Ласситер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Монреаль
Желтая карточка
Л. О'Брайен
84'
82'
ГОЛ! 2:2!
А. Ласситер
81'
ГОЛ! 2:1!
I. Sunusi
Замена
Т. Фонтас
️️️️
T. Ku-DiPietro
80'
77'
Замена
J. Vilsaint
️️️️
Ч. Оффор
Замена
J. Greene
️️️️
Э. Нахар
73'
63'
Замена
Г. Корбо
️️️️
Р. Камачо
61'
Замена
Н. Салиба
️️️️
Б. Дюк
61'
Замена
I. Sunusi
️️️️
Л. Лаппалайнен
60'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 2:0!
T. Ku-DiPietro
Пас отдал
К. Бентеке
59'
51'
Желтая карточка
Б. Дюк
ГОЛ! 1:0!
Д. Пинес
Пас отдал
М. Клих
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Монреаль
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Yamil Asad
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
3-4-1-2
21
33
Уильямс
2
Пинес
31
Нахар
26
Пальссон
21
43
Клих
27
О'Брайен
7
Сантуш
20
Бентеке
8
3-4-4
22
Эррера
2
Ватерман
4
Камачо
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
7
Дюк
66
Шоньер
6
Кэмпбелл
7
Ласситер
9
Оффор
40
31
Нахар
33
33
31
Нахар
21
11
Фонтас
11
Фонтас
21
4
Камачо
95
Корбо
95
Корбо
4
Камачо
22
Эррера
2
2
22
Эррера
7
Дюк
24
Салиба
24
Салиба
7
Дюк
26
Лаппалайнен
14
14
26
Лаппалайнен
9
Оффор
99
99
9
Оффор
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Монреаль
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
27
Sean Rea
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
27
Sean Rea
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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