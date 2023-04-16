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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Ди Си Юнайтед
Монреаль - Ди Си Юнайтед: обзор матча 16 апреля 2023
Монреаль
16.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
46'
Л. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Ди Си Юнайтед
Замена
S. Rea
️️️️
М. Шоньер
88'
87'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Руан
79'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
М. Клих
79'
Замена
C. Durkin
️️️️
Р. Канус
Замена
I. Sunusi
️️️️
Z. Brault Guillard
69'
Замена
R. Zouhir
️️️️
A. Hamdi
69'
60'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
46'
ГОЛ! 0:1!
Л. О'Брайен
Замена
А. Ласситер
️️️️
И. Илиадис
46'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
45'
+4
Желтая карточка
И. Илиадис
40'
Желтая карточка
A. Hamdi
25'
13'
Замена
П. Сантуш
️️️️
М. Йеахсе
5'
Желтая карточка
В. Пальссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
21
Илиас Илиадис
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
6
Моханад Йеахсе
ЛЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
33
Logan Ketterer
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
8
C. Durkin
ЦФ
3-5-3
2
Ватерман
4
Камачо
22
Эррера
2
Ваньяма
66
Шоньер
7
Дюк
21
Илиадис
2
14
40
9
Оффор
4-5-1
21
13
Руан
15
Бирнбаум
2
Пинес
6
Йеахсе
43
Клих
6
Канус
27
О'Брайен
11
Фонтас
26
Пальссон
20
Бентеке
14
44
44
14
66
Шоньер
27
27
66
Шоньер
2
14
14
2
21
Илиадис
7
Ласситер
7
Ласситер
21
Илиадис
13
Руан
31
Нахар
31
Нахар
13
Руан
43
Клих
21
21
43
Клих
6
Йеахсе
7
Сантуш
7
Сантуш
6
Йеахсе
6
Канус
8
8
6
Канус
Остались в запасе
Монреаль
Ди Си Юнайтед
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Монреаль - Ди Си Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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